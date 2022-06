No más víctimas por imprudencia, urgen accesos peatonales a desnivel

Justo Couto, representante del Consejo Ciudadano de El Tezal dio a conocer la imperante necesidad de no sólo urbanizar un tramo del Corredor Turístico, sino instalar accesos peatonales a desnivel, “los elevados son anti peatonales”; refirió que el alto índice de accidentes vehiculares está igual o más intenso que antes de la pandemia, así que sí no queda de otra, que aplicar las foto multas entonces adelante, sin embargo, no hay que dejar de lado a los transeúntes.

Aseveró que hace 3 años vecinos de la zona iniciaron una campaña de concientización para que automovilistas y choferes redujeron la velocidad al conducir debido a que los más de 10 mil vecinos que residen en El Tezal han sido testigo de atroces accidentes en el que varias personas han perdido la vida; de igual manera recalcó la falta de acceso peatonales en 5 puntos vulnerables del Tezal y que requieren atención.

“Los pasos semi subterráneos que se han venido diseñando y que son muy virtuosos, porque un paso elevado para un peatón, parece una aberración, es incongruente que una persona tenga que subir 2 pisos con sus bolsas o maletas, en pleno sol para cruzar por arriba y luego volver a bajar”.

Recalcó que esos son puentes peatonales, en cambio un túnel o paso semisubterráneo no tapa la vista y es mucho más agradable en cuanto a arquitectura.

“Además le funciona mejor al automovilista y no le implica nada, pasar una joroba sobre la carretera y menos, cuando se reduce la velocidad y se reconozca esa zona como una calzada que conecta a una carretera de alta velocidad”.

Concluyó diciendo que es importante que sociedad y autoridad hagan una inercia para encontrar las soluciones, además de hacer el llamado a la población que hace uso de la vía de comunicación a tomar conciencia de conducir con precaución en la zona urbana del Corredor Turístico para con esto evitar los accidentes automovilísticos y que están a la orden del día.