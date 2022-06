No tengo nada de qué preocuparme; Subsecretario de Economía de BCS

Luego de que un columnista de medios nacionales mencionara que el Subsecretario de Economía de Baja California Sur, Alonso Gutiérrez Martínez, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el Instituto Nacional Electoral (INE), por presuntamente usar empresas fantasmas para recibir recursos y fondear gastos de campaña durante el proceso electoral del 2021.

El funcionario estatal dejó en claro que no ha sido notificado por ninguna autoridad respecto a las supuestas pesquisas federales, dijo también que nunca estuvo encargado de manejar recursos económicos de la campaña del entonces candidato a gobernador, y reiteró que no tiene nada de qué preocuparse por tratarse de un comentario sin fundamentos.

“A mí me tocó unirme a la campaña en su momento con el profesor Víctor Castro y fue un trabajo más informativo, cuáles eran sus propuestas en el sector económico, y que ahora como subsecretario de economía me toca implementar las estrategias que planteamos a la ciudadanía, (…) Y no sé de qué se trata, no sé de qué hable, no sé por qué ese periodista de prestigio se presta a dar una nota sin fundamento realmente”, manifestó.