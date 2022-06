No molestar a las abejas garantiza que no haya ataques a la población

Por los lamentables hechos anteriormente pasados en la comunidad de Las Cuevas, donde una persona falleció debido a un ataque sorpresivo de abejas, Juan Carbajal Figueroa, Comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Delegación de Cabo San Lucas menciona que, este tipo de insectos no son peligrosos si no se les molesta, por lo que da recomendaciones para evitar este tipo de accidentes.

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Carbajal Figueroa menciona que, por cuestiones de ecología, las abejas no deben de ser eliminadas, ya que están tienen un gran papel en el proceso natural, y que esta temporada es común el avistamiento de estas, ya que se dedican de la polinización de las flores, por lo que mencionó lo siguiente:

“Las abejas cumplen con un ciclo natural en la naturaleza, y si no se les molesta no son agresivas, las abejas reaccionan cuando son molestadas, muchas veces se paran de manera temporal, en algún arbusto o cueva y hacen su panal y esto no representa algún riesgo, sin embargo, el riesgo viene cuando las asustan, las molestan o quieren inclusive, matarlas”.