No puede haber despidos por tema de Covid-19

La Paz.– La contingencia por la pandemia del Covid-19 no puede ser motivo para despido de trabajadores en la iniciativa privada por suspensión, cancelación o disminución de actividades, declaró Gustavo Hernández Vela Kakogui, titular de la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social en Baja California Sur.

“Comentarles a los trabajadores que no estén preocupados, que vamos a tener un seguimiento; suponiendo sin conceder y si ello llegara a suceder, de que hubiera alguna contingencia de despido por esta circunstancia, vamos a estar al pendiente para conciliar todos los casos, no puede haber despidos injustificados por esta razón o por este motivo”, informó.

Subrayó que, si se dan los casos, que una empresa o establecimiento tuviese que suspender actividades o cerrar por la situación, se platicará con ésta o el sindicato, si lo hubiere, en el tema de la protección de los derechos laborales. “Cualquier despido, si se determina injustificado, tendrá que ser con una indemnización”.

Hernández Vela Kakogui espera que no se presenten estas situaciones de recortes o suspensión de labores permanentes.

En cuanto al sector turístico, comentó que solamente se pospuesto actividades que no afectan a los trabajadores. “El sector hotelero está trabajando con normalidad”, dijo. “Continúan con servicios, con actividades”, abundó.

“Nos decían que sí ha habido, no cancelaciones de cuartos o de reservaciones, sino solamente las están posponiendo para una nueva fecha, para mayo, para junio, para agosto, para el verano”, añadió.