No queremos más agresiones contra mujeres; lamentable lo ocurrido a una joven en CSL: Lorena Cortés

San José del Cabo.- El aumento en las adicciones ha ocasionado que se recrudezca la violencia en el ámbito municipal y es necesario que las autoridades de los tres niveles de Gobierno reaccionen en consecuencia con acciones más efectivas, redoblar los esquemas de seguridad y evitar que esto se desborde, “no queremos más mujeres agredidas o violentadas”.

Así lo aseveró la directora del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, Lorena Cortés Torralbo, tras lamentar las agresiones que recibió una joven en la zona del Tezal, donde señaló, es urgente la atención de las autoridades.

No solamente es el tratar el problema de las adicciones desde quien la vende y la distribuye, sino ir más allá en relación a quiénes son las personas que están consumiendo y enfermando de este problema, abundó.

“Estamos muy cortos en la atención de casos de adicción; hablando de seguridad, venimos aquí a Los Cabos buscando oportunidad de vida mejor y nos sentimos más tranquilas, pero no es posible que tengamos que salir y ver quién nos sigue, que nuestros caminos no sean seguros, que vamos a salir a nuestro trabajo y no sabemos si vamos a regresar, que nuestros hijos no están seguros, trabajar en conjunto en coordinación, la ciudadanía autoridades y vecinos, tenemos que cuidarnos, cobijando, estando al pendiente uno de otro”.