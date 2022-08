No han querido reconocer la modernidad y tecnología en el transporte: CCC

Tras el caos vial presentado la tarde de este jueves en las inmediaciones de San José del Cabo y Cabo San Lucas, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, externó su molestia por la mala imagen que se presentó en el municipio cabeño ante turistas nacionales e internacionales, quienes se vieron afectados en sus traslados a los aeropuertos. Refiere que es un problema de legislación y que se quiere reconocer la modernidad.

“El día de ayer sufrimos un episodio más que estranguló la comunicación entre los dos cascos urbanos del municipio, afectó muchísimo a los locales y a los turistas que iban y venían del aeropuerto; dejando una pésima imagen y una señal muy mala, tanto para ciudadanos como para turistas. Esto no es otra cosa más que la consecuencia de que aún no se ha legislado a fondo y en función de los tiempos modernos que estamos viviendo en materia de movilidad, la causa de fondo es que no se ha legislado no se ha querido reconocer la modernidad, la tecnología y la diversificación que hay en materia de transporte”.

Fue el pasado 10 de marzo cuando la Carretera Transpeninsular se vio afectada por este mismo tema, sin una coordinación por parte de autoridades locales y estatales, este tipo de afectaciones de la vialidad continuarán en menor o mayor escala, es así como el presidente de ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos pide a las autoridades una organización clara y concisa en temas de transporte, todo para el beneficio del destino turístico.

“Queremos exhortar a las autoridades de los diferentes niveles que cuando vayan a hacer alguna acción en materia de transporte. Se pongan de acuerdo, exista coordinación y valoren de fondo las consecuencias de la acción, no vaya a ser como en esta ocasión que salió más caro el caldo que las albóndigas; en este sentido si es el llamado a que se pongan de acuerdo, que se coordinen”.

Para culminar Julio Castillo expresó que existe respeto al derecho de manifestación de los conductores, sin embargo, se pide a los mismos que no afecten a terceros colapsando las vialidades del municipio cabeño, reafirmando que el Consejo Coordinador de Los Cabos no está en contra de las manifestaciones, ni de la lucha de derechos, pero piden busquen otros lugares para manifestarse, lugares donde exista un impacto ante autoridades y no donde se afecte a la comunidad.