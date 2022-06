No se debe ceder ante el Covid-19

México llegó ayer lunes a 325 mil 205 fallecidos por Covid-19 desde que comenzó la pandemia, un incremento de 11 decesos en las últimas 24 horas, reportó la Secretaría de Salud Federal, el informe técnico sobre coronavirus correspondiente a este día registra que el país alcanzó los 5 millones 825 mil 532 casos confirmados, lo que representa un aumento de mil 688 contagios.

Por este motivo el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos realizó un recorrido para conocer el punto de vista de la población sobre este temas si es que tiene miedo de la quinta ola o como es que viven su día a día tras una pandemia que llegó para quedarse.

Arturo Sánchez habitante de Los Cabos expresó que este tema es para que toda la población se concientice y continué con las medidas de prevención, respecto a si las autoridades han informado de manera correcta el señor Arturo refiere que si, sin embargo, reconoce que han bajado medidas de seguridad.

De igual forma ciudadanos de Los Cabos creen que al ser un destino turístico la llegada de extranjeros provocan que la mutación avance con mayor rapidez y aunque la mayor parte de la población cuenta con las vacunas no es momento para confiarse y baja la guardia respecto al tema de Covid, así lo expresó Claudia una vecina de la zona

“Covid no ha terminado simplemente las personas creemos que por estar vacunadas ya no estamos expuestas pero si estamos expuestas aunado a ello de que vivimos en una isla o en un lugar turístico entonces llega gente de muchos lugares independientemente de que tengamos vacuna o no pues la mutación o la enfermedad va cambiado”.