No se deje engañar con prestamos exprés para la cuesta de enero advierte la PGJE

San José del Cabo.- La Dirección de Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) alerta a las personas que requieran un préstamo, a que sean precavidos con las empresas o personas que ofrecen dinero de manera inmediata y sin requisitos básicos como consultar el Buró de Crédito.

Generalmente este tipo de empresas ofrecen créditos sin aval ni requisitos. Sin embargo, la mayoría, solicitan a la persona anticipos con la finalidad de apartar el crédito o bien para que sea autorizado, y nunca otorgan el préstamo, expresó Yaloha Aguilar Robles, titular de dicha Dirección.

La funcionaria alertó pues, quienes se dedican a realizar estas acciones delictivas, muchas veces utilizan datos como razón social, dirección, teléfonos o logotipos de empresas establecidas; una vez que realizan el fraude, desaparecen.

Antes de solicitar un crédito, la Dirección de Prevención del Delito recomienda:

No dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito que ofrecen algunas empresas, cerciorarse de la identidad y registro de la institución ante el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros), no compartas información personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato de tus cuentas, ni realices trasferencias electrónicas o depósitos bancarios, si no estás seguro de la correcta identificación de la entidad que otorga el crédito.

Si fuiste víctima de este tipo de delito, denuncia ante la División Cibernética de la PGJE o bien, mediante el número de Denuncia Anónima Ciudadana, 800 47 45 32 27.