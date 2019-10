“No se está redireccionando gasto ahorrado de fiestas de CSL”: Tesorero Municipal

San José del Cabo.- En el marco de la rueda de prensa, Rigoberto Arce, tesorero municipal del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, explicó con relación al dinero que se ahorró al no realizar las fiestas tradicionales de la delegación de Cabo San Lucas, que los recursos no se están redireccionado, simplemente, enfatizó,no se erogaron.

“No se está redireccionando el gasto, no se erogó, en su momento presentaremos al Cabildo las adecuaciones del presupuesto para que las partidas se reacomoden, pero definitivamente el gasto sí es mayor después de la afectación de las lluvias, hay que reparar también los caminos vecinales, no solamente de Cabo San Lucas, sino de todo el municipio, desde San Dionisio hasta Santiago, todas las vialidades de terracería deben ser rehabilitadas y tenemos un compromiso con la ciudadanía para que queden bien reparadas”.

Por su parte, la alcaldesa, Armida Castro destacó que fue un recurso que no se ejerció por lo que para utilizarlo en otra área o para otro fin, debe de solicitarse una redirección de los recursos al Cabildo.

“Lo que hemos hecho en campañas de limpieza, en un refuerzo de recurso humano, que sí se ha hecho en un gasto a lo mejor extraordinario que hemos sacado de otras áreas para el diesel de la maquinaria que se ha tenido que mover a distintas áreas, y el respaldo que nos han dado con maquinaria las empresas y que solamente nosotros ponemos el diesel, mismo que sale de otras áreas, no forzosamente es que ese recurso yo ya lo estoy destinando a otras áreas, finalmente se tiene que hacer mediante un procedimiento que no es a voluntad de nadie, de buenas voluntades no podemos sacar adelante una administración”.

En materia de deporte, dijo que la Administración se siente muy honrada al tener deportistas desde paralímpicos que no se han puesto límites y dijo que ellos tampoco serán una objeción, por lo que han hecho una inversión extraordinaria en este rubro.

“Hemos hecho una inversión extraordinaria en el tema del deporte, sin duda será un tema que debe mejorar en el segundo año de gobierno, prueba de ello está nuestro primer informe que estarán de invitados galardonados con alguna medalla, debemos decirlo, son muchos y para nosotros eso es motivo de seguir insistiendo y apoyándolos”.

De igual forma, en el marco de la rueda de prensa, la Alcaldesa hizo una invitación a su primer Informe de Gobierno este viernes 1ro de noviembre en punto de las 5 de la tarde en la explanada de la plaza Teniente José Antonio Mijares.

“Hay un compromiso que hice en nombre de todos ustedes ante los ciudadanos de Los Cabos, lo hice en nombre del Cabildo, pero también en nombre de un equipo de amigos y colaboradores que aceptaron el reto de provocar cambios, de hacer la diferencia, de gobernar, de poner un alto a la corrupción, de llevar el gobierno a la colonia y la comunidad, nos estamos preparando y esta semana la vamos a cerrar dando ese informe a la ciudadanía, mismo que ya fue aprobado en Cabildo”, les reiteró la alcaldesa Armida Castro a los funcionarios públicos en el marco del acto cívico.