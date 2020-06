No se ha aplicado ninguna multa a negocios que han incumplido con medidas sanitarias

Daniela Pérez

La Paz.- De acuerdo con Blanca Pulido Medrano, quien es comisionada estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), a pesar de que algunos establecimientos han violentado las medidas sanitarias emitidas por las autoridades, sólo se ha procedido a la suspensión del lugar y no se ha aplicado ninguna multa; esto, en consideración a la crisis económica en la que se encuentra la entidad ante la pandemia por el Covid-19.

“Hasta el momento no tenemos aplicación alguna de multa en ningún establecimiento; sabemos que fue afectada la economía de toda la población y sí se me ha solicitado que por primera vez, se vaya al apercibimiento de manera escrita y evitar la multa por la cuestión del daño económico”, explicó.

Señaló que en última instancia sí se podría recurrir a las multas, sin embargo, señaló que es falso que la Coepris esté multando e invitó a la población a denunciar estos hechos.

“En las empresas que no acaten las instrucciones, nosotros estamos comentando la falta, luego es el apercibimiento; y si no cumple, con la pena, ahí sí podría ser multa. Sin embargo, por ahí dicen que estoy multando y con cantidades exorbitantes, pero hasta ahorita no hay ninguna y si alguien ha efectuado algo, de hacerse pasar por verificador de la Coepris y que llegue a multar, hágannoslo saber inmediatamente”, expresó.

También comentó que hasta este 19 de junio se han suspendido 67 establecimientos por violar las disposiciones sanitarias emitidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud en Baja California Sur, entre ellos principalmente gimnasios, salones de eventos y bares.

“Llevamos 67 suspensiones en todo lo largo y ancho del estado; y esto se debe a que están abriendo establecimientos que todavía no están dentro de esta categoría del nivel 5. Y muy importante, aquellos que tienen la clasificación de restaurant-bar, pero sólo tiene a la venta botanas, éstos no están permitidos que abran, para nosotros son bares y no están clasificados para su apertura en este nivel, explicó.

Finalmente, invitó a todas las personas que tengan negocios, a que consulten en el semáforo Covid que se encuentra publicado en la página www.coronavirus.bcs.gob.mx para verificar si su giro está autorizado o no para funcionar en este nivel 5 de la contingencia, de lo contrario será suspendido en apego a las medidas sanitarias.