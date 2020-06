No se han aplicado aumentos a tarifas del agua potable durante pandemia: Oomsapas La Paz

La Paz.– No se han aplicado aumentos a las tarifas del agua potable durante la pandemia, declara Oomsapas La Paz; los últimos ajustes que se realizaron fueron aplicados en términos de inflación conforme a la Ley.

Derivado de una serie de denuncias que llegaron a la redacción de CPS Noticias, en la que ciudadanos reportaban un incremento mayor a 30 pesos en sus recibos de agua potable, tuvimos a bien cuestionar al director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) de La Paz, Marcelo González Angulo, quien precisó que durante la emergencia sanitaria no se ha realizado ningún aumento, se trata dijo, de un ajuste que la Ley mandata.

“El aumento a las tarifas no se dio durante la pandemia y no había aumentos. Estos 30 pesos que comenta el usuario en algunos recibos, fue un ajuste que por ley nos mandataba al Organismo de acuerdo con la Ley de Aguas Estatales en el mes de enero, al inicio del año se hizo este ajuste a la tarifa y fue un ajuste en términos de inflación y así lo marca la ley, no es un tema de que haya sido un aumento a la tarifa”, aclaró.

En ese sentido, aseguró que durante la pandemia no se incrementarán las tarifas, por el contrario, se continuará brindando flexibilidad de pago a todos los usuarios durante esta emergencia sanitaria, garantizando que no se limitará el servicio a la población en general.

Por otra parte, González Angulo puntualizó que al resto de la población, de manera muy específica a los adultos mayores no se les limitará el servicio de agua potable, además de que continuarán respetando su descuento preferencial.

“Reiterarles a los adultos mayores que no va a haber limitación de servicio, que no vamos a exigir lo que llamamos nosotros la prueba de vida para su descuento por ser adultos mayores, que estén tranquilos, que se va a seguir respetando ese descuento”, añadió.

El funcionario municipal concluyó al exhortar a toda la población paceña a usar de manera responsable el vital líquido durante y después de la contingencia, agradeció a los usuarios que han contribuido con su pago, e indicó que quienes sigan teniendo la posibilidad de hacerlo lo hagan, pues es indispensable para seguir operando y proporcionar el servicio.