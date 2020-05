No se han saturado los servicios médicos: Adán Monroy

Los Cabos. – El municipio de Los Cabos se encuentra atravesando la Fase 3 por Covid-19, que es la fase epidemiológica caracterizada por la alta cantidad de casos confirmados y sospechosos de coronavirus, donde es más probable que los casos confirmados necesiten intervención hospitalaria, al requerir la ayuda del ventilador artificial; es importante destacar que -a la fecha-, no se han saturado los servicios médicos, así lo informó el director municipal de Salud, Dr. Adán Monroy Justo.

“Por fortuna, hasta el momento hemos llevado una buena relación entre la cantidad de pacientes confirmados con Covid-19, con relación de la cantidad de camas y ventiladores que se han estado ocupando dentro de las instituciones públicas, lo que es una buena noticia; sin embargo, no podemos quedarnos ahí, no podemos cantar victoria hasta que la curva de contagios tenga un aplanamiento real y un aplanamiento de 10 a 14 días continuos, donde no se encuentren muchos casos de coronavirus”, aseveró el doctor.