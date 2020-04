No se limitará el servicio de agua potable por falta de pago

La Paz.- Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, en los próximos 60 días no se limitará el servicio de agua potable para ningún usuario, por ello el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez pidió a la población hacer un buen uso del agua.

“En apoyo a la población de La Paz en este período de crisis sanitaria, he instruido que, para los próximos 60 días no se limitará el servicio de agua para ningún usuario”, dijo.Tras la decisión exhortó a la población evitar el desperdicio del vital líquido, realizando acciones de ahorro, pues ante la alta demanda que se está generando, en estos momentos donde pasamos mayor tiempo en casa, la presión del agua ha disminuido considerablemente.

“Me reportan desde el Organismo que actualmente se tiene una demanda que ha incrementado en un 50%, esto, derivado del uso constante que hacemos para lavado de manos, ropa, y todo con lo que tenemos contacto”, añadió.

El edil sostuvo que buscan alternativas que ayuden a subsanar esta alta demanda, por lo que dio certeza de que el servicio no se limitará por falta de pago.