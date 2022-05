No se mejorará la oferta para el personal de COBACH

No se mejorará la oferta para maestros y personal administrativo sindicalizado del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur (COBACH), han pasado más de 5 días desde que estalló la huelga al interior de las instituciones educativas, y nadie ha dado su brazo a torcer.

Tanto maestros como autoridades se mantienen firmes en sus posturas, dejando sin clases a cientos de estudiantes en la entidad. En este sentido, el Gobernador Víctor Manuel Castro Cosió reconoció, se ve preocupado por la falta de clases a los estudiantes; sin embargo, aclaró no se realizará una nueva propuesta, ya que las finanzas no lo permiten.

“No he querido dar a conocer el tabulador, he pedido a finanzas que me respalden para no cometer una imprudencia o injusticia, pero estoy seguro, hay algunos maestros que ganan más de 100 mil pesos y compruébenlo ustedes en el portal de transparencia para que podamos valorar bien”, precisó.