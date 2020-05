No se obtendrán ganancias para el sector restaurantero este próximo 10 de mayo, Canirac

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.- No existirán ganancias para el sector restaurantero este próximo 10 de mayo derivado de la contingencia sanitaria, así lo expresó Julia Lorena Hinojosa Oliva, presidenta de Canirac en Baja California Sur.

“No va a haber ganancias. Lo que ahorita estamos buscando es que haya algo de venta que nos permita cuando menos, apoyar en el pago de nómina, pero ganancias no hay ninguna, no existe ningún tipo de ganancia, no hay manera. Lo que estamos tratando es que, con esa poca venta que haya y que consideramos para el domingo 10 de mayo se pueda elevar un poco a lo que teníamos”, precisó.

No obstante, la líder de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) indicó, se esperaría poder obtener algún repunte en las ventas en comparación a la nula venta durante la contingencia sanitaria.

Insistió en que será imposible obtener ingresos para este 10 de mayo, ya que solo el 35% de los restaurantes se encuentran trabajando únicamente con servicio a domicilio o para llevar, acatando las restricciones de las autoridades, por lo que será un hecho que para esta celebración serán mínimas las ventas en comparación con años anteriores al ser un día que se ha distinguido, dijo, como el mejor día de venta de todo el año para el sector restaurantero.

Precisó que el 35% de restaurantes que continúa trabajando con esta modalidad, realizarán para esta celebración esquemas de paquetes y platillos a buen precio con la finalidad de que puedan ser atractivos a los clientes y se pueda obtener un pequeño ingreso.

“Estamos algunos de nosotros, más o menos un 35% de los restaurantes, trabajando con la modalidad para llevar, nadie puede tener restaurantes abiertos de comedor, eso es un hecho. Ese 35% que estamos hablando con esta modalidad, estamos haciendo diferentes esquemas de paquetes para que pueda ser atractivo llevar comida a los hogares y festejar a las mamás; es un hecho que la venta es muy mínima si comparamos con el 10 de mayo que siempre ha distinguido por ser el mejor día de venta de todo el año”, manifestó.

Puntualizó que lo que se busca es hacer algo de venta que les permita cuando menos apoyar en el pago de nómina, es decir, que no se va a obtener ningún tipo de ganancia de esta festividad y en general durante esta contingencia sanitaria, por lo que con las ventas generadas este próximo 10 de mayo, se podrá sustentar apenas una mínima parte del pago de nómina y servicio.

Consideró se podrán elevar en un mínimo porcentaje las ventas de este próximo 10 de mayo, tan sólo en comparación con el nulo ingreso que se ha tenido hasta la fecha desde el inicio de esta contingencia sanitaria, por ello, invitó a toda la ciudadanía a consumir de manera local y justos poder salir adelante.