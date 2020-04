“No sé si quiero ser una influencia para tantas personas” Mon Laferte

“Siempre intento reflejar la libertad, es algo que yo siempre he valorado mucho” Mon Laferte

Espectáculos (Notimex).- La cantante chilena Mon Laferte habló acerca de la responsabilidad que carga como figura pública y reveló que a veces es duro el compromiso, además platicó acerca de sus días durante el confinamiento impuesto por la pandemia global del coronavirus.

Laferte confesó en una entrevista que ser famosa puede tener complicaciones:

“Es difícil porque no sé si quiero ser una influencia para tantas personas, porque no quiero cargar con una responsabilidad de mi gente, pero aunque no lo quiera, sé que por ser una artista de música popular, termino siéndolo aunque no quiera, entonces es un tema que no tengo claro, no es una pregunta que me he respondido”, expresó.

“No termino de darme cuenta del impacto que puede tener una acción mía, pero creo con mi música puedo ayudar en momentos cruciales, yo siempre intento reflejar la libertad, es algo que yo siempre he valorado mucho, aunque me doy cuenta que es bien difícil y nadie tiene control realmente, ahora menos que nunca porque estamos encerrados, pero nos queda hacer las cosas bien y hacer cosas que no lastimen a nadie”, añadió la cantautora de 36 años.

Tras cuestionarle sobre sus días en aislamiento, platicó: “Al principio me dio mucha ansiedad y terminé pintando toda la casa, me puse a rayar el baño, a hacer dibujitos en las paredes y trataba de aprovechar el tiempo, dije ‘tengo tiempo libre, lo voy a aprovechar al máximo’ y me puse a hacer y hacer cosas”.

“Pero luego dije ‘okay hoy no voy a hacer nada, voy a estar acostada todo el día viendo una serie’, pero lo que más me ha gustado es aprender a no hacer nada, ni siquiera tener la tele prendida, sólo sentarme y existir y eso me ha gustado muchísimo”, concluyó.