Casa de Gobierno de Los Cabos no será sorteada en la lotería nacional

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío confirmó que aún continúa el proceso de valoración de la residencia de lujo que construyó la administración de su antecesor Carlos Mendoza Davis en la zona hotelera de Los Cabos, explicó que será luego de que el Congreso del Estado lo considere viable, cuando se procederá por la vía de la subasta y el recurso generado será destinado para obra social.

Castro Cosío consideró poco probable que dicha desincorporación culmine antes de la fecha tentativa para el sorteo a celebrarse por la Lotería Nacional en junio próximo. Por esto, se buscará subastarla cuanto antes, tras el citado trámite y destinar los necesarios recursos para obra de infraestructura social.

“Se está revisando para que firmando las escrituras Fonatur lo ceda al gobierno del Estado, el Congreso va a determinar, esto va a dilatar probablemente lo más seguro es que el sorteo de la lotería no sea ahora en junio por que no dieron los tiempos ya esta muy corto el tiempo y no queremos riesgos vamos a ver si lo subastamos junto”, explicó el gobernador.