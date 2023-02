Caso Isidro “N”: No seremos cómplices de acciones ilícitas dice Víctor Castro

El pasado martes 21 de febrero se llevó a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal, por el caso del exsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Baja California Sur, Isidro “N”. De acuerdo con el parte de la Procuraduría General del Estado (PGJE), el delito por el cual fue imputado es por el “uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del Gobierno del Estado de Baja California Sur y falsedad por certificar documentos que no obran en la dependencia de la cual era titular” que presumiblemente cometió entre el 2015 y el 2021.

El gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío , denunció a finales del 2021 que la administración a cargo del exgobernador Carlos Mendoza Davis, utilizaba los recursos públicos para compra de boletos de avión con una agencia de viajes vinculada a un familiar del ex servidor público.

Esta mañana durante el Foro Anual de Pesca Deportiva, el ejecutivo estatal señaló que se busca que el caso del ex secretario sea de la manera más transparente, siendo el juez en todo momento quien dicte sentencia sobre el desvío de fondos. Castro Cosió reiteró que la cordialidad política que se ha tenido con ex funcionarios de pasadas administraciones, no significa que se van a volver cómplices de sus acciones.

“Se vino trabajando por parte de instancias judiciales, la Procuraduría y de la Contraloría del Gobierno del Estado, se está buscando que no solo sea el caso del ex secretario, queremos mayor transparencia, que exista análisis y ya después que las autoridades tomen la decisión correcta a través del juez. Cabe señalar que la cordialidad política no significa complicidad”.

De acuerdo con el gobierno del estado, el ex secretario fue vinculado a proceso por el desvío de manera indebida de recurso públicos hacia una empresa familiar.

Las investigaciones que se han estado realizando involucran por lo menos a 10 ex funcionarios más, señaló el gobernador de Baja California Sur.

“En este caso se le había vinculado por 200 millones de pesos por haber realizado compras indebidas, aprovechó de su posición de servidor público a una empresa de sus sus familiares, Viajes Perla, recordarán ustedes. Ahorita ya van tres funcionarios procesados y vamos en busca de 10 más.”

Referente a si también se buscará vincular a proceso al ex gobernador Carlos Mendoza Davi, Víctor Castro señaló que las investigaciones serán las encargadas de vincular a todos los culpables.