“No solo es criticar, sino ayudar”; Leggs Castro

Fue el pasado jueves cuando el diputado Luis Armando Diaz, realizó un llamado al gobierno municipal de Los Cabos, que encabeza Oscar Leggs Castro; al secretario general, Ariel Castro Cárdenas y a la síndica, Alondra Torres García, para que inicien los trámites para que el fraccionamiento Puerto Nuevo pueda ser parte del municipio y con esto se resuelvan todos los problemas que viven sus habitantes.

La falta de los servicios básicos como lo es el alumbrado público, bacheo de calles, agua, rehabilitación de parques y recolección de basura, son algunos de los problemas que enfrentan las familias del ya mencionado fraccionamiento, los cuales fueron víctimas de la empresa “Homex” y las autoridades que autorizaron la construcción de un fraccionamiento en pleno arroyo. El diputado Luis Armando expresó que: “Las familias de Puerto Nuevo no han sido escuchadas, no han sido atendidas en sus reclamos”.

En este sentido CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos cuestionó al alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, quien mencionó que no son 1500 personas afectadas como el diputado del Partido del Trabajo lo declaró, Leggs aseguro que son más de 40 mil familias las que viven en situaciones extremas.

“No, no son 1500 son más de 40 mil familias. No abandonadas, sino que viven en situaciones extremas. Esto lo sabe el diputado y no es nada más Puerto Nuevo que no ha sido entregado por empresas que las administraciones anteriores les dieron la oportunidad y se fueron y no entregaron al ayuntamiento, nosotros estamos arrastrando todo eso y no,no nos estamos desligando de eso”, señaló.