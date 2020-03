“No somos tan dueños absolutos del mundo como nos parece”

“Estoy vivo”, empezó el exmandatario su entrevista a través de una videollamada en el programa Lo de Évole. Comentó que no tiene miedo y sigue el régimen de confinamiento.

“No salgo para nada, pedí licencia de senador porque estoy en edad de alto riesgo con 85 años y tuve una enfermedad inmunológica”, explica Mujica. “Así que no puedo experimentar, pero cuando me toque, me va a tocar. Hay que aprender a morirse sin ruido, así es la naturaleza”, señaló.