“No soy corrupto, mi hermano tampoco” afirma AMLO

En conferencia este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ni él, ni su hermano Pío son corruptos.

El presidente exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir las evidencias que tiene respecto al caso que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió sobre el supuestos pagos en efectivo que su hermano Pío López Obrador recibió por parte de David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil (CNPC).

#mañanera | Sobre la petición de Pío López Obrador, el presidente @lopezobrador_ destacó: “voy a enviar un texto. No tengo nada yo de qué avergonzarme, no hay problema, debería de entregar toda la información el @INEMexico, yo no soy corrupto y mi hermano tampoco”. @Notimex pic.twitter.com/XqP89LIgkB

— Agustín Lozano (@tinlozano1) August 25, 2022