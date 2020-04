No suspenderán obras públicas que sean esenciales para el beneficio de la ciudadanía: DGPDU

Los Cabos. – Por decreto del Gobierno estatal, a partir de este 06 de abril, se suspenden de manera temporal las actividades de construcción de obras tanto públicas como privadas, buscando evitar los contagios de Covid-19.

Al respecto, el encargado del despacho de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano de Los Cabos, Víctor Hugo Green Palacios, detalló que se tendrá excepción con las obras públicas fundamentales que no se pueden pausar, ya que son indispensables para el beneficio de la ciudadanía.

“Es importante aclarar que es con la excepción de aquellas obras públicas como el mantenimiento y reparación de las redes de agua potable del Oomsapas y obras de la CFE -entre otras dependencias-, son obras esenciales que no pueden parar”, detalló el servidor público.

Para finalizar, Víctor Hugo Green aseveró que, los trabajos que se continúen se tendrán que efectuar con las medidas sanitarias adecuadas, como trabajar en grupos pequeños -no mayor a 10 personas-, para poder combatir la línea de contagio.