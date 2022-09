Aún no termina mi lucha: habla presunta víctima del ex diputado desaforado

Con un total de 19 votos a favor, la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el desafuero del ahora ex diputado Juan “N”, quien ahora podrá comparecer ante la autoridad para dar seguimiento a una carpeta que se abrió el pasado octubre del 2021, donde es acusado por el delito de abuso sexual, a lo que Georgina Roldán Aviña, quien lo acusa, se dijo satisfecha por la decisión de quienes integran el Congreso del Estado.

Fue en una sesión privada celebrada la mañana del viernes 23 de septiembre en curso, donde 19 de los 21 diputados declararon procedente el desafuero al ahora ex diputado morenista, siendo un momento un acontecimiento histórico en la política del estado de Baja California Sur.

Georgina Roldán Aviña, ex regidora de Los Cabos, con anterioridad había expresado a este medio informativo que no desistiría hasta que le sea dada la justicia, esto ante un juicio largo y desgastante que ha tenido que atravesar con la lucha del proceso de desafuero del ahora ex diputado Juan “N”, acusado desde hace casi un año por el delito de abuso sexual, quien ahora podrá enfrentar los cargos que le atribuyen.

“Enfocando al desafuero, me siento satisfecha de que ahora sí podamos estar en las mismas condiciones que era lo que yo exigía, que era estar en un piso parejo para poder ir ante la autoridad competente que pueda determinar y dar por fin el seguimiento a esta carpeta que inició el 15 de octubre del 2021”.

Asimismo, agradeció a los medios de comunicación que le han dado voz, a todas aquellas personas que la han apoyado mostrando su empatía y solidaridad, así como al congreso, manifestando que por fin acabó esta espera de meses, ya que fue el pasado mes de mayo cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) notificó al Pleno sobre el proceso de desafuero del diputado.

“Aquí no termina la lucha, pero ahora si estamos en igualdad, un piso parejo para seguir con el proceso. Que todo sea apegado a derecho, siempre manifesté el deseo de tan anhelada justicia que pareciera que ahora está más cerca, creo que los diputados hicieron lo que les correspondía, que era darle paso a la autoridad competente, ahora sí para que sigan las averiguaciones de esta carpeta que tenemos abierta”.

Concluye Roldán Aviña en que no va a claudicar, al haber avanzado bastante, de igual manera expresa que no solo es su voz, sino la de muchas mujeres que el día de hoy están esperando que se les haga justicia, de algunas otras que no han alzado la voz y por las que ya no están.