No tiene porque generar un alza a la inflación aumento a los mínimos: Coparmex-Los Cabos

San José del Cabo.- El delegado de la Coparmex en Los Cabos, Hernando Vidales, afirmó que no tiene por qué generar un alza a la inflación el aumento a los salarios mínimos para el Ejercicio 2020, toda vez que ya se aplicó este año un fuerte incremento, de 88 pesos subió a 102.68 pesos y no hubo repercusiones económicas.

Dijo que Coparmex ya ha hecho estudios en referencia, dentro de lo que el sistema del tabulador de salarios va enfocado a los mínimos, fue propuesta de Coparmex, cuando arrancó este tipo de escala muy bien estudiada dijeron algunos sectores que iba a ver un tipo de impacto, pero no sucedió porque este estudio está basado al salario mínimo y estudiado hasta para el 2024.

Consideró que debe seguir con ese parámetro que propuso Coparmex para los ajustes salariales que no va a ser inflacionario, por el contrario será positivo porque ya era necesario aplicar ajustes a los mínimos.

“El estudio nos marca una cantidad razonable, no debe existir ese impacto de algunos sectores que llaman inflacionarios, al contrario va a ser positivo para la gente que tiene el mínimo”.

Dijo que en base a la escala que tiene la Coparmex, la actualización para el 2020 de los mínimos se ubicaría en un rango entre 117.72 pesos hasta 127.76 pesos, lo que significaría un incremento base de 15 pesos respeto al actual de 102.68 pesos, propuesta enfocada a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.