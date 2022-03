No vamos a ocultar nada, dice Mauricio Kuri sobre muertos

“Mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer”, confirmó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, luego de la riña ocurrida la tarde de ayer en el estadio Corregidora, durante el partido Querétaro vs Atlas.

A través de un video en su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que ha puesto a disposición del público toda la información verificada y lamentó que se estén difundiendo nombres e imágenes de personas supuestamente fallecidas, mismas que se ha confirmado que se encuentran vivas y recibiendo atención médica.

No vamos a ocultar nada. Sé que las imágenes del estadio son perturbadoras y que se han difundido nombres de personas que, supuestamente, han fallecido; pero hoy confirmamos que afortunadamente están VIVAS y recibiendo atención médica. pic.twitter.com/QoPYjEwqMi — Mauricio Kuri (@makugo) March 6, 2022

“Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras. La violencia irracional nos afecta y nos indigna. Lamentablemente se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica”.

Informó que hay tres personas graves y se está trabajando para que se restablezcan.

“De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada”.

Mencionó que persisten los rumores y versiones malintencionadas que hablan de personas fallecidas, de las cuales dijo no se tiene registro.

Por lo anterior, solicitó a quien cuente con algún tipo de información veraz que complemente o adicione a lo ya divulgado se comunique al teléfono 442-101-5205 en la opción 4, donde se está dando atención las 24 horas del día y los siete días de la semana.

“Hoy más que nunca debemos de demostrar que una minoría violenta e iracunda no está representando a la sociedad queretana. Nuestros valores y nuestro respeto a la integridad humana”, concluyó.

Estadio Corregidora, suspendido; no podrá ser sede de actividades deportivas. El Estadio Corregidora quedará suspendido hasta que no sean esclarecidos los hechos ocurridos este sábado en el encuentro entre el Club Querétaro y el Atlas, además de que las barras visitantes ya no podrán asistir a los encuentros en los estadios, informó el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola Peñaloza.

En rueda de prensa, Arriola Peñaloza tampoco descartó la descalificación de los Gallos Blancos de la Liga Mx; sin embargo, adelantó que todas esas decisiones serán tomadas el próximo martes en una reunión extraoficial de dueños de equipos.

Busca Jalisco aficionados del Atlas reportados como desaparecidos en Querétaro. Ante los reportes sobre aficionados del Atlas que presuntamente desaparecieron en Querétaro tras los hechos violentos en el estadio Corregidora, el gobierno de Jalisco habilitó un mecanismo para recibir reportes e implementar búsquedas.

“El Gobierno de Jalisco pone a disposición las siguientes líneas telefónicas y whatsapp para atender a quienes busquen familiares en Querétaro, por parte de la Subsecretaría del Interior el número 3336681833 así como una línea con atención de whatsapp 3334522758. Por parte de DIF Jalisco, a través de la Dirección de Trabajo Social el teléfono es el 3328249423 y la línea de atención de whatsapp 3334682539”, indicó la administración estatal a través de un comunicado.

Al no tener noticias de sus familiares, algunas personas solicitaron ayuda a través de redes sociales para localizarlos y así se difundieron fotografías de por lo menos 17 personas, una de ellas es la de Esteban Hernández, alias “El Razor”, quien fue fotografiado inconsciente dentro del estado de Querétaro y después las autoridades de aquel estado reportaron como una de las tres personas que se encuentran graves.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que la madrugada de este domingo arribaron a Guadalajara seis camiones con 278 aficionados del Atlas que fueron a ver el partido Querétaro: