El Nobel de Literatura 2021 es para Abdulrazak Gurnah

Este jueves 7 de octubre, La Asamblea Novel del Instituto Karolinska de Estocolmo confirmó al ganador del premio Nobel de Literatura 2021; se trata de Abdulrazak Gurnah, nacido en la isla de Zanzíbar en 1948 y autor de importantes obras en inglés.

El comité destacó la obra de Gurnah por su interés en los efectos del colonialismo, el desarraigo y la migración. Ya que el trauma colonial es guiado por una voz lírica que rompe el canon estético y ofrece una mirada a la África oriental desconocida para muchas partes del mundo.

#NobelPrize laureate Abdulrazak Gurnah’s dedication to truth and his aversion to simplification are striking. His novels recoil from stereotypical descriptions and open our gaze to a culturally diversified East Africa unfamiliar to many in other parts of the world. pic.twitter.com/FVmk5cvomI

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021