Nodal rompe en llanto en pleno escenario: “Necesitaba desahogarme”

Desde su truene con Belinda, la polémica parece ser la compañía inevitable para Christian Nodal. En varias ocasiones el nombre del cantante se ha convertido en tendencia en las redes sociales gracias a los pleitos que ha protagonizado con J Balvin, sus constantes cambios de imagen, sus tatuajes, su nueva relación con la rapera Cazzu y más recientemente las lágrimas que derramó durante uno de sus conciertos.

La noche de este sábado, el cantante llegó hasta Colombia con su “Forajido Tour”, pero lo que parecía ser una noche de fiesta, terminó convirtiéndose en una muy emotiva noche que el intérprete de “Adiós amor” aprovechó para abrir su corazón y compartir con su público cómo es que se encuentra emocionalmente.

Nodal inició agradeciendo a cada uno de los asistentes por el recibimiento que le dieron, pues confesó que antes de salir al escenario tenía miedo de que estuvieran enojados con él por las cosas que se dicen en algunos medios; incluso aseguró que la prensa no lo quiere.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegara este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo.