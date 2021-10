Los nombramientos de Presidentes de Conciliación deben apegarse a la Ley

La Asociación de Abogados de Los Cabos, la Asociación de Abogados Laboristas de Baja California Sur y la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, solicitaron al Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y al Secretario del Trabajo y Desarrollo Social y Humano, Isidro Martín Ibarra Morales, los nombramientos conforme a la ley de los presidentes de las Juntas Especiales número 3 y 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en San José del Cabo y Cabo San Lucas

En rueda de prensa, José Luis Sapién, presidente de la Asociación de Abogados de Los Cabos A.C., Karla Cadena, abogada laborista; Héctor Segovia; Mónica Torres Castillo; Jair González, integrantes de dicha asociación así como Juan Carrillo Alvarado, presidente de la Asociación de Abogados Laboristas de Baja California Sur, expusieron lo delicado que puede ser que un presidente de una junta no reúna el requisito legal, que las resoluciones puedan adolecer de nulidad, lo cual es muy grave y muy costoso tanto para los trabajadores como para los involucrados.

“Es un llamado de atención enérgica para las autoridades, estamos en un gobierno que está buscando la honestidad, la verdad, evitar la corrupción, que abandera la 4, pues que cumpla en los hechos con el tema de nombramientos conforme a la ley para evitar consecuencias que puedan ocasionar perjuicios a las partes. Es el momento para que el gobierno se reivindique y tome una decisión seria, tomar en cuenta a las agrupaciones, a la academia mexicana de derecho laboral y la asociación de abogados y de derechos laboristas, que voltee y tome en cuenta estas peticiones y sugerencias de algunas personas que tienen años en las juntas como un reconocimiento al servicio especial de carrera”, planteó José Luis Sapién.

Por su parte, Juan Carrillo Alvarado, presidente de la Asociación de Abogados Laboristas de Baja California Sur, comunicó que solicitan al Gobernador y Secretario del Trabajo consideren los requisitos que establece la ley en la materia en la designación de los titulares de dicha dependencia.

Esto en referencia a los artículos 628, 629 y 630 de la Ley Federal del Trabajo que establece los siguientes requisitos para ser titulares de juntas de conciliación: tener la licenciatura en derecho, tener 5 años de experiencia profesional, tener estudios en materia de trabajo y 1 año como servidor público en el ámbito laboral.

Mencionó que los perfiles que se han venido considerando de manera extraoficial para ambos cargos no reúnen los requisitos y en la actualidad hay un encargado de despacho en la junta de Cabo San Lucas que no reúne los requisitos legales, lo cual es preocupante y no obstante que se avecina el cambio jurídico en cuanto a la tramitación de juicios laborales estando próximo a entrar el nuevo Sistema de Justicia Laboral es importante que los titulares tengan el perfil.

Aunado a que hay un rezago de más de 7 mil expedientes en la junta de Cabo San Lucas que deben confiarse a una persona que tenga pleno dominio, capacidad y experiencia en materia laboral con la finalidad de que pudiera en el corto plazo culminar con la tramitación de todos los asuntos pendientes de resolver y únicamente quede funcionando el sistema de justicia laboral con el nuevo procedimiento que son los juicios orales en materia laboral; si no se designa una persona con el perfil la permanencia de las juntas pasaría de este sexenio que inicia al otro sexenio y tal vez indefinidamente.

Hizo mención que en materia laboral no es tan fácil archivar un expediente como en otras materias, con la transición del sistema de justicia penal fue muy fácil archivar 10 mil averiguaciones previas pendientes, aquí en materia laboral es distinto porque la Ley Federal del Trabajo trata de defender al trabajador y pone muchos candados, si no se cumple con los requisitos no se van a poder archivar expedientes.

“Estamos sumamente preocupados si la persona no reúne los requisitos y no tiene la experiencia nos vamos a ver afectados abogados laboristas, ciudadanía, como trabajadores que tienen pendiente de resolver juicios en dichos tribunales laborales”. “Se estaría lesionando los derechos individuales de los trabajadores y constitucionales consagrados en el artículo 17 que garantiza a cualquier trabajador que se le imparta justicia en los plazos y términos que señala la ley; el promedio de tramitación de un juicio es de 6 a 7años, aún con ese rezago si no están las personas adecuadas en los puestos ese periodo de años pudiera irse a 10 a 12 años. Estas juntas en vez de terminar con la transición al nuevo sistema, estarían coexistiendo ambos sistemas de justicia laboral; además de que se requiere presupuesto para el nuevo procedimiento de justicia laboral y lo o ideal que ya no se genere gasto de gobierno con las juntas de conciliación y el presupuesto se destine a los juzgados laborales y tener unos tribunales con suficiente personal para dar un buen servicio y se cumplan las expectativas y los juicios laborales no duren más de un año”, refirió.

Estas situaciones pudieran evitarse, recalcó, si el gobernador del estado que tiene facultad de nombrar y designar a los presidentes de juntas especiales considere lo que dice la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente comentó que presentaron un escrito al Secretario del Trabajo, al Secretario General de Gobierno y al Gobernador hace una semana y están esperando una audiencia con el Secretario General de Gobierno para plantear este tema personalmente y escuchen la petición de los abogados litigantes en materia laboral, de las asociaciones y agrupaciones que respaldan el escrito.