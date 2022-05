Nombran a subdelegados de CSL a 7 meses de iniciada la administración

A casi 8 meses de iniciada la administración pública, el Cuerpo Edilicio durante la sesión pública ordinaria emitida este 04 de mayo, aprobó por unanimidad a los subdelegados de Cabo San Lucas, quedando pendientes aún los de San José del Cabo y las delegaciones rurales, debido a que los distritos no se ponen de acuerdo.

Al respecto, el presidente municipal, Oscar Leggs, explicó que los subdelegados fueron seleccionados a petición de los habitantes de cada colonia a representar, pues los puestos por compromiso no son una opción.

Señaló que los subdelegados serán un apoyo del delegado de Cabo San Lucas para gestionar y solventar las problemáticas que aquejan a la demarcación que representan las mismas, aseverando que son muchas, motivo por el cual no podían seguir esperando a que los distritos de San José del Cabo se pudieran de acuerdo para hacer los nombramientos.

“No podemos detenernos, tenemos que trabajar. Ya teníamos definido Cabo San Lucas. Nos falta definir en esta zona que todavía no se ponen de acuerdo, mientras hay que trabajar con lo que tenemos, no podemos detenernos, son 7 meses ya, ellos debieron haber entrado junto con nosotros”, manifestó.

En cuanto a cuándo se decidirán los subdelegados de San José del Cabo, el edil cabeño dijo:

“Vamos a hacer una extraordinaria la próxima semana, no porque no haya, sino porque hay varios candidatos en cada una de las subdelegaciones y solamente se va a definir uno, no podemos estar enviando qué enlace, que auxiliar del auxiliar, entonces eso ya no se puede hacer, ya no podemos abultar la nómina y por eso dejamos pendiente para que se pongan de acuerdo”.