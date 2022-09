En pleno huracán nombra Ayuntamiento de Los Cabos nuevos funcionarios

Ante diversos personajes de la política local, el presidente del municipio de Los Cabos de la XIV administración, Óscar Leggs Castro nombró dos nuevos titulares: José Martín Talamantes Geraldo, responsable de la Tesorería Municipal; y Alan Eduardo Sotelo Bordoy, para Oficialía Mayor.

Ambos nuevos funcionarios protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las del estado de Baja California Sur y todas las leyes del municipio cabeño, y si no fuese así, que la ciudadanía se los demande.

Mientras las lluvias continúan, los comentarios en el Facebook, son los siguientes:

“Muchas felicidades, Alan por tu nombramiento de Oficial Mayor, sé que vas hacer buen trabajo”. “Buenos días, a continuar con actitud de servicio y respeto a la población, saludos”. “Buenos días, gracias por mantenernos bien informados Óscar Leggs Castro, excelente labor felicidades”.

En la entrega de los nuevos nombramientos, se mencionó que deben continuar con el trabajo administrativo y trabajo social que se está realizando en esta administración; la misión y visión de continuar trabajando con sentido humano, trabajar de la mano con la sociedad.

El breve discurso versó en continuar trabajando para mejorar las diversas áreas de gobierno, trabajar con calidad y generando confianza entre la población, la que se depositó hacia el profesor Leggs Castro, quien a su vez la depositó en la mayoría de los elementos de su gabinete.

El momento finalizó con el compromiso ante los medios de comunicación al decir que todo cambio en el gabinete será de manera pública y transparente.

De acuerdo a comunicación social del Ayuntamiento de Los Cabos la renuncia del ahora ex tesorero Jonathan Vargas Agundez se debe a una serie de enroques que están teniendo lugar en el XIV Ayuntamiento, es decir que Vargas Agundez no dejará, al parecer, la administración pública, pero no se ha dado a conocer que otro cargo y en qué dirección estará.