En la nueva normalidad se requiere corresponsabilidad sanitaria

Nuestra entidad inicia la semana con 359 casos activos, que es un dato mayor al registrado en días anteriores, de ahí la relevancia de que todas y todos los sudcalifornianos apliquemos rigurosamente las recomendaciones sanitarias, para evitar que la incidencia de esta enfermedad continúe en una tendencia creciente, estableció la titular del ramo, Zazil Flores Aldape.

En el nivel uno o color verde del Sistema de Alerta Sanitaria por Covid-19, las ciudadanas y ciudadanos deben mantener una aplicación responsable y solidaria de las medidas de higiene básica, como es el uso correcto de cubrebocas y la desinfección frecuente de manos, a fin de prevenir contagios que pueden elevar las posibilidades de desarrollar formas graves de la enfermedad para personas con factores de riesgo.

De este total de casos activos,17 se encuentran hospitalizados y cuatro intubados por presentar complicaciones respiratorias, dijo la funcionaria estatal al señalar que la mayoría de estos pacientes con ventilación asistida son personas que además de presentar comorbilidades, es decir enfermedades previas, no cuentan con la inmunización o no han completado su esquema de vacunación contra este padecimiento.

En este sentido, convocó a la ciudadanía para que acuda a las jornadas de vacunación que de manera periódica organiza la Delegación Estatal de la Secretaría de Bienestar en localidades de los cinco municipios, de tal manera puedan recibir estos biológicos que son seguros, gratuitos y que han mostrado una elevada eficiencia para fortalecer la respuesta del organismo ante la eventual exposición al virus, comentó.

Debemos tomar conciencia que el nivel uno o semáforo verde no significa que dejemos de adoptar las medidas preventivas. Se trata de una nueva normalidad en la que tenemos que seguirnos cuidando con el uso correcto de la mascarilla, cubriendo nariz y boca; preservar el lavado de manos, guardar la sana distancia y evitar los sitios con grandes concentraciones, para que la incidencia epidemiológica no siga en aumento y no se tenga que regresar a fases más restrictivas, finalizó.