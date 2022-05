Lando Norris usará un casco inspirado en un balón de basquetb

Cada que hay un Gran Premio de la Fórmula 1 y este es en un lugar con peculiares características, los pilotos antes de cada carrera lanzan un casco edición especial.

Para la nueva carrera de Miami no fue la excepción, y uno de los más ingeniosos fue el del británico Lando Norris.

El piloto de la escudería McLaren saldrá a las pruebas, la clasificación y la carrera con un casco inspirado en un balón de basquetbol, uno de los deportes más populares en los Estados Unidos, sobre todo la NBA.

Norris presumió su casco tanto en las redes sociales como ante la prensa que se dio cita a la quinta parada del Mundial de la Fórmula 1.

Mini helmets are out, and you can order as many as you want 😉👇🏀

— #L4NDO 🏀 (@TeamL4NDO) May 6, 2022