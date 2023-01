Alma Lidia Cota, la nueva presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SEA

Este miércoles Alma Lidia Cota Ojeda tomó protesta como presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Previo al acto protocolario, rindió su informe de labores el presidente del Comité Coordinador, Guillermo Lara Morales.

Entre las acciones desarrolladas en este año de gestión, destacó la realización de foros, la firma de convenios y la presentación de la Política Estatal Anticorrupción. Asimismo, hizo hincapié en la relevancia de aquellos proyectos que visibilizan y abonan a la sanción de los actos de corrupción.

“Nuestra mejor herramienta para crear conciencia y enfrentar esta conducta que nos daña es la recuperación de la política de la democracia y de los derechos que nos han sido secuestrados porque no habrá un mejor gobierno mientras la sociedad no se haga cargo de vigilar y acotar a los intermediarios, porque la democracia no se consolidará mientras siga confundiéndose con el reparto del poder”, apuntó.