Nueva Transformación

Palabra de Mujer

Comienza la historia, aseguran que ahora sí viene la 4 Transformación y lo que la población, sector empresarial y líderes de opinión esperan es pasar de los discursos políticos a los hechos.

Bastantes expectativas se tienen del nuevo gobierno que encabeza Oscar Leggs Castro y así lo han coincidido líderes empresariales, sociales y hasta los políticos, “llega Leggs con el respaldo popular, ahora le toca cumplirle al pueblo”, compartieron a su servidora.

“No puede fracasar, está obligado a dar resultados por el pueblo que votó por él”, así lo expresó un dirigente empresarial, pero también lo hizo el propio Leonel Cota Montaño, ex gobernador, quien estuvo en primera fila en la toma de protesta del ex delegado de Cabo San Lucas, también estuvieron en primera fila, Eduardo Sánchez Navarro, así como los representantes de organismos empresariales, Julio Castillo, Alberto Villada, Michel Zermeño, Lilzzy Orci, Gustavo Viscarra, Gustavo Rubio; también en primera fila, Narciso Agúndez Montaño, los diputados panistas Rigoberto Mares y Armando Martínez.

En el discurso, todo parece indicar que llega un gobierno diferente, al menos el alcalde ya anunció reducción de salarios en el Oomsapas, de quien dijo no ha funcionado y el Ayuntamiento tiene que pagar los costos por la primera desalinizadora y también habrá recortes del 10 por ciento de los funcionarios del gobierno municipal para destinarlo al empleo temporal, igual los funcionarios ya no podrán hacer uso de los vehículos oficiales, únicamente las áreas operativas y ni qué pensar en pago de celular, eso ya quedó fuera de toda práctica desde el gobierno de Arturo de la Rosa.

Todo se observa muy bien, habrá que ver si en verdad se cumple con estos cambios por parte del munícipe cabeño.

En la primera sesión ordinaria de esta nueva administración, la XIV, se observó que la mayoría dijo sí a todo lo que propuso el alcalde, hasta autorizar todo su gabinete sin la presentación de sus currículums, una moneda al aire, únicamente los regidores del Pan, Roberto Jiménez y del Partido Fuerza por México, Lince Rodríguez, fijaron posturas y solicitaron la información de los ya funcionarios municipales.

A Saraí Ramos Murillo, también regidora del Partido Acción Nacional, se le observó muy callada, todo votó a favor, habría que ver si así será su postura durante los tres años.

Roberto Jiménez, ante el pleno edilicio, solicitó mayor equidad en la repartición de las comisiones, toda vez que a los de oposición sólo les tocó presidir una comisión, mientras que los de Morena-Pt tienen de 4 hasta 5 comisiones edilicias, por lo que el regidor panista, observó que estará muy atento al desempeño de sus homólogos morenistas petistas y si observa que no hay trabajo edilicio, solicitará repartan mejor las comisiones.

Al preguntarle si hubo “agandalle” en las comisiones edilicias, el regidor dijo que de alguna manera se entiende porque son quienes ganaron los comicios, pero ya en la mesa edilicia todos son iguales, llegaron por mandato de la sociedad y por tal estará muy al pendiente de lo que sucede más adelante con estas comisiones edilicias.

También solicitó mayor información sobre los funcionarios que tomaron protesta.

Mientras que Lince Rodríguez, también pintó raya, al manifestar su desacuerdo por la forma como integraron las comisiones edilicias, sin paridad por lo que solicitó ante el pleno hacer los cambios correspondientes.

Dejó en claro que como regidor de oposición “no entregará un cheque en blanco” al alcalde con respecto a los funcionarios municipales y que analizará muy bien los perfiles del gabinete y habrá de asumir algún posicionamiento.

La otra regidora de oposición, Andrea Hernández, de Nueva Alianza, habló para darle su respaldo a Oscar Leggs Castro.

Todo parece indicar que Oscar Leggs tendrá la mayoría del Cabildo, con posturas críticas de dos de los ediles de oposición, habrá que ver más adelante.

Pareciera que Oscar Leggs tiene todo a su favor, sin embargo, lo cierto es que hay altas expectativas de su gobierno y deberá dar solución a una serie de problemas; la gente clama solución al desabasto de agua y desde mi muy humilde opinión, el cierre del pozo 4 no es la solución, se requieren acciones de fondo, porque la desalinizadora va para largo y lo cierto es que si bien tendrá un periodo tranquilo en este invierno, para el próximo verano vendrá la “prueba de fuego”.

Hay innumerables problemas en el municipio, deficiencias en servicios públicos, en la situación del tratamiento de las aguas negras; rezagos en urbanización; mayor infraestructura, con graves conflictos en la vialidad, por dependerse de solo una vía para comunicar las dos ciudades turísticas y pocas vías alternas; falta de construcción de vivienda, atención para las familias que viven en zonas de alto riesgo, en fin, una serie de temas que como el lo dijera, dará solución en el corto plazo, incluso dijo que habría cambios desde el primer día de gobierno, ya van tres días.

Por otra parte, todo parece indicar que la relación con el Grupo Los Cabos la retomó el munícipe, al entregarla titularidad de la joya de la corona, que es el Organismo Operador del Agua, a Ismael Rodríguez Piña, habrá que ver cuanto dura la buena relación.

Ha despertado comentario lo que dijo el munícipe que al mes los funcionarios que no respondan a las expectativas se irán a su casa, pero lo que más confunde es que al preguntarle cómo se calificará a los servidores públicos, dijo que será el propio pueblo quien lo dirá, despierta suspicacias, hay quienes dicen que no es más que una estrategia para dejar en claro que cumplió sus compromisos y que no respondieron y así dar cabida a un gran número de personas que lo apoyaron y que aún no cuentan con un lugar en alguna dependencia. Tiempo al tiempo.

En este gobierno, la gran mayoría de funcionarios son del puerto de Cabo San Lucas y hasta ya el alcalde anunció que abrirá un nuevo edificio en el puerto para facilitar trámites, si bien es cierto es importante atender las demandas del puerto, también en San José del Cabo hay muchos problemas por atender así como en la zona norte municipal.

Y que se lleva un “chasco” al querer obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación, no contaba con que el munícipe diría, “deja que me pregunten todo lo que quieran”; bien por Oscar Leggs por darle su lugar a los comunicadores.

Cambiando de tema Maritza Muñoz Vargas ex contralora y ex diputada local y la senadora Guadalupe Saldaña son hasta el momento las únicas dos mujeres panistas que se han presentado a registrar intención de contender por la dirigencia estatal del PAN en Baja California Sur en el proceso interno del partido a realizarse el domingo 7 de noviembre.

En sus redes sociales las aspirantes publicaron imágenes del momento en que acudieron ante la Comisión Organizadora a entregar su carta de intención lo que les permite a partir de esa fecha visitar a los militantes panistas y obtener las firmas de respaldo a su candidatura y así lograr el registro formal.

Muy activa se ha visto a la diputada del PT Gaby Montoya, quien en la instalación de la Comisión Permanente de Seguridad Pública del Congreso local afirmó que será una aliada de las autoridades del sector para trabajar juntos y que atenderán la actualización de penalidades de feminicidio, homicidio, robo, violación, delitos sexuales, maltrato animal delitos sexuales, fraudes, entre otros.

