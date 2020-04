Nueva York plantea entierros temporales por funerarias saturadas por covid-19

Foto: Milenio

El alcalde Bill de Blasio ordenó que iniciarán los entierros masivos en la isla Harta ubicada frente al Bronx. El primer lote de ellos fue el de 25 cuerpos colocados uno junto al otro. En días pasados se había manejado dicha posibilidad, pero ningún vocero oficial lo había confirmado.

Preguntado por la cuestión, De Blasio no quiso “entrar en detalle” y afirmó que “aún no estamos en el punto en el que haya que hacer eso” pero mencionó la isla de Hart, un emplazamiento “históricamente utilizado” desde el siglo XIX por la ciudad para dar sepelio a personas de bajos ingresos o que no fueron reclamadas por nadie, considerado el mayor cementerio del país.

“Si necesitamos hacer entierros temporales para capear la crisis y después trabajar con cada familia para que tengan sus arreglos apropiados, tendremos la capacidad de hacerlo”, explicó el alcalde, que ha “estado trabajando de cerca con el gobierno federal” para evitarlo y abogó por “poner toda la energía y recursos para salvar a la gente”.

El concejal Mark Levine dijo durante la mañana en su cuenta de Twitter que “pronto” se harán “entierros temporales” utilizando “un parque de la ciudad de Nueva York para sepulturas” en el que “se excavarán zanjas para diez ataúdes en línea” de forma “digna, ordenada y temporal”, una posibilidad que confirmó el alcalde Bill de Blasio pero de la que se desligó el gobernador Andrew Cuomo.

“Familias en duelo han dicho que han llamado hasta a media decena de casas funerarias y no hay ninguna que pueda ocuparse de sus seres queridos fallecidos. Los cementerios no pueden afrontar el número de solicitudes de enterrios y están declinando la mayoría. Y no son solo las muertes en hospitales lo que sube”, reiteró Levine.

Según Levine, en “un día normal antes de la crisis” había entre 20 y 25 muertes en casa en la ciudad de Nueva York, pero raíz de esta pandemia el número es se ha disparado a entre 200 y 214 “cada día”, subrayó, lo que agranda las dificultades para llevar la cuenta.

Las autoridades “no tienen la capacidad de hacer tests al gran número de personas que están muriendo en sus casas”, por lo que solo constan en los certificados los fallecidos a causa del Covid-19 a aquellos que tuvieron un positivo y “eso casi con seguridad signfica que estamos subregistrando las víctimas de la pandemia”, agregó el concejal.