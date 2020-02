Nuevamente primaria Mauricio Pino Orozco logra los dos primeros lugares en Olimpiadas de Matemáticas por zona escolar

San José del Cabo.– Dos alumnos del turno matutino y vespertino de la primaria Mauricio Pino Orozco de la unidad Luis Donaldo Colosio, obtuvieron el primer y segundo lugar del examen de Olimpiadas de Matemáticas, donde participaron 18 alumnos de la zona escolar 41, además de la Mauricio Pino, concursaron las escuelas Felipe de Jesús Pedroza, Mauricio Castro, Colegio Mission, Colegio Ugarte y Kuruwi.

Informó lo anterior Rosaura Aguilar Díaz, directora de la escuela Mauricio Pino Orozco, turno matutino, quien destacó que la noticia que les enorgullece es que los alumnos hicieron el 1-2 obteniendo el primer lugar César Humberto Figueroa Medina, del turno matutino y el segundo lugar el alumno Franco Agustín Castro Cabrera del turno vespertino, quienes pasaron a la fase estatal.

“Estamos muy contentos porque nuevamente nuestra escuela figura en estas olimpiadas que son las que nos dan los parámetros, nos van midiendo nuestro nivel de enseñanza; el año pasado también fue un orgullo haber ganado dos medallas plata y bronce en el concurso de matemáticas a nivel nacional con un alumno de nuestra escuela, por 5 años nos hemos ganado lugares y pase al Nacional”, subrayó la directora.

Por su parte, el director de la escuela primaria, turno vespertino, José Álvarez Lemus, dijo que es un orgullo que los niños hayan salido otra vez ganadores en la Olimpiada de Matemáticas a nivel zona, por lo que entrarán a la fase de entrenamiento con la coordinación de los directores, subdirectores y maestros, el trabajo en equipo les ha ayudado a tener estos positivos resultados.

El próximo 6 de marzo se realizará la primera eliminatoria en La Paz, donde participarán 100 niños, de ahí se seleccionarán 10 niños para participar en la fase final el 21 de marzo en la capital del estado y de esos 10 escolares se eligen dos que son los que representarán al estado en la fase nacional. El evento será en junio en Puebla de los Ángeles.

Por su parte, Agustín Castro Cabrera, agradeció a los directores, a sus maestros y a sus padres de familia por impulsarlos en su gusto por las matemáticas.

Mientras que el estudiante, César Humberto Figueroa comentó lo siguiente: “estoy muy orgulloso por haber sacado el primer lugar de zona, agradezco a mi entrenador y a la directora, a mi maestra que me permitió estar en los entrenamientos, a mis papás me han ayudado mucho en tareas y ejercicios y eso fue algo que me facilitó más la enseñanza; a mi mamá le gustan mucho las matemáticas y solo quisiera decir que las matemáticas sirven para todo en tu vida cotidiana, en la práctica del futbol, para medir algunas cosas y sobre todo para salir triunfador ocupas las matemáticas”.