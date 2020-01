Nuevo director de Ecología dará mayor dinamismo a esta importante área: Jorge Armando López

San José del Cabo.- Se espera que con el nombramiento del nuevo director de Ecología y Medio Ambiente Carlos Alberto López, se le dé un mayor dinamismo a la dirección porque hay mucho por hacer; también se espera mejore la armonía laboral en esa dependencia, así lo afirmó el regidor Jorge Armando López, presidente de la Comisión edilicia de Ecología.

Indicó que solicitó al personal que le den vuelta a la página y empezar este año con una nueva idea de trabajo respaldando al director, porque el tema de ecología es muy importante.

Destacó que el tema de ecología es muy importante porque el hecho de tener frenadas las diferentes solicitudes no solamente genera una falta de ingreso para el Ayuntamiento, sino que a los desarrolladores no se les da certeza, un desarrollador o un ciudadano que ingresa una gestión requiere respuesta inmediata y es algo que no estaba aplicando la anterior directora, por lo que sin duda se trabajará de una manera diferente y con mayor armonía laboral.

Asimismo, indicó que entre las primeras tareas que habrá de realizar el director, destacan en primer lugar reactivar el Consejo Asesor del Estero; “había mandado ayer unos oficios a la directora anterior donde le solicitábamos también el Plan Anual de trabajo y no había habido respuesta de manera formal, son de los principales pendientes y estamos contentos porque cerramos el 2019 ya aprobando el presupuesto 2020 con más recurso para la dirección de Ecología”.

También informó que para este año se destinarán 20 millones de pesos de presupuesto para la dirección de Ecología, y de este monto poco más de 7 millones de pesos se van a aplicar al estero de San José del Cabo, siendo la primera vez que se le asigna un presupuesto a la reserva natural así como se autorizan montos para educación, salud, ganadería, pesca y deporte.