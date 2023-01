Sorprenden con nuevo tráiler de Ant Man and the Wasp: Quantumania

El 2022 no fue precisamente el mejor año del Universo Cinematográfico de Marvel, pues sus fanáticos mostraron cierto descontento con los proyectos que se estrenaron, ya sea en las salas de cine, o bien, las series que llegaron a la plataforma de Disney+. Es por ello que seguramente Ant-Man and the Wasp:Quantumania cargará con el peso de muchas de las expectativas del futuro del UCM, sobre todo luego de ver el nuevo tráiler de la tan esperada cinta.

A semanas de su estreno, Ant-Man and the Wasp: Quantumania decidió aparecer con un nuevo vistazo y logró elevar el “hype” de los seguidores de las historias de superhéroes.

En este nuevo adelanto podemos observar a una versión de Kang (Jonathan Mayors) mucho más agresiva y sin escrúpulos, destacando los momentos de tensión y violencia entre él y Scott Lang (Paul Rudd).

Así mismo, con cierto tono melancólico el tráiler nos acerca un poco más a Cassie Lang (Kathryn Newton), hija de Ant-Man y en quien promete recaer gran peso de la historia. Por otro lado, los amantes de los personajes de los cómics se asombraron con un breve, pero impactante primer vistazo de Modok.

Por último, cabe recordar que Ant-Man and the Wasp: Quantumania llega a cines este 16 de febrero del 2023.