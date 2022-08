Nuevos lineamientos sanitarios en cruceros de beneficio para CSL

La empresa de cruceros Carnival, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Lines, las tres principales líneas navieras en el mundo, anunciaron los cambios en sus protocolos de salud por el COVID-19, para viajeros vacunados y no vacunados.

Las nuevas medidas comenzarán a aplicarse el 6 de septiembre y entre los cambios se encuentra que las pruebas de COVID-19 antes de abordar no serán requeridas para viajeros vacunados, aunque algunos destinos específicos seguirán requiriendo una prueba negativa de COVID-19 antes de navegar, como es el caso de Australia.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés (CDC) comentó que es necesario que las empresas cambien sus protocolos de bioseguridad ante el importante volumen de personas vacunadas en el mundo.

En el caso de los cruceristas que no cuenten con cuadros completos de vacunación o simplemente no están vacunados, no se les negará el servicio, pero sí tendrán que contar con ciertas especificaciones cuando estos aborden, comentó el presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos, Arturo Musi Ganem.

“Ya no será necesario el análisis de las pruebas de PCR o de negativo de antígeno para abordar; lo que es cruceros, para cuando realizas tú reservación para abordar, te piden que les presentes el esquema de vacunación completo, y los que no los tienen no se les niega, pero ellos sí tienen que tener ciertas especificaciones abordó.”

Estos nuevos lineamientos de bioseguridad permitirá que incremente el volumen de turistas en los próximos meses en el destino; algo importante que la CDC y las empresas han mencionado es que las personas que no cumplen con su vacunación tendrán que utilizar mascarilla en todo momento, además de siempre contar con sana distancia con los demás pasajeros.

“Tiene que traer mascarilla, tener sana distancia, tienen que estar en contacto con el personal del crucero para checar su temperatura y estado de salud; esto es para el que no está vacunado. Esto es mediante una tarjeta dónde lo están monitoreando constantemente. Definitivamente, tanto por avión como por barco mejorará el flujo de turistas, uno no viajaba porque sentía que podría tener un problema de salud, de contagio.”

Para este 2022 a finales del mes de septiembre dará inicio a la temporada alta de arribo de cruceros, dónde se estima que lleguen un aproximado de 80 cruceros durante los últimos cuatro meses del año.