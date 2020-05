Nutrióloga advierte sobre desórdenes alimenticios durante el confinamiento

La Paz.- De acuerdo con Orquídea Yee, nutrióloga independiente, las personas al estar en cuarentena tienden a tener complicaciones para seguir una buena alimentación, ya que llegan a abusar de los alimentos o a pasar largos lapsos sin comer.

También indicó que durante la cuarentena no recomienda seguir una dieta como tal, ya que las personas ya se encuentran bajo mucho estrés debido a la crisis sanitaria, para además añadir una por la alimentación.

Sin embargo, comentó que sí es necesario que las personas se alimenten con cosas nutritivas y que cumplan con determinados tiempos para comer.

“Lo que yo he aprendido es que hacer los 5 tiempos de comida, desayunar bien, la proteína que tú consideres, con un cereal y con un alimento vegetal, sea fruta o sea verdura, y esto en los 5 tiempos de comida y el estar satisfecho en cada tiempo de comida va a evitar que tengas ese antojo de azúcares simples y harinas refinadas. Hay que elegir los alimentos que me son óptimos y que ahorita me van a aportar más, pero no pelearse con los alimentos, no te puedes pelear con algo que es vital”, concluyó.