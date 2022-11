Obispo de La Paz afirma que la iglesia no apoya la reforma electoral

Este domingo la defensa para el Instituto Nacional Electoral llegó hasta la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, una vez que dentro de la homilía el Obispo hiciera referencia a que la iglesia católica no apoya la reforma electoral.

Miguel Ángel Alba Díaz, Obispo de la Diócesis de La Paz, refirió que es un riesgo que sea aprobada sin cambiar nada sobre la propuesta del presidente de la república mexicana, Andres Manuel Lopez Obrador. A pesar de que las modificaciones tienen cosas consideradas como buenas, aún así no las apoya del todo.

Hizo mención a la carta presentada el pasado 31 de octubre por los Obispos Católicos de México, representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde expresaron su reconocimiento a la labor que realizan en la vida democrática del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por tanto, detallaron unirse con los ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos Instituciones, a través de reformar la Ley Constitucional. Incluso exhortan respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común.

Miguel Angel Alba Díaz – Obispo de la Diócesis de La Paz, comentó al respecto.

“Se publica la carta, no es digna de fe, no es materia de moral, cada católico cada católica debe decidir por sí mismo, si participar movimientos o no, en marchas o no, cada uno es su libertad como ciudadano, la iglesia ilumina y dice cuidado”