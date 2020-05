Obispo Miguel Ángel Alba oficia misa por todos los trabajadores de la construcción

La Paz.– Este domingo el obispo Miguel Ángel Alba ofició una misa en la parroquia de la Santa Cruz, en la colonia Lomas del Sol de Cabo San Lucas, por todos los que trabajan en la construcción, la hotelería, los diversos pequeños negocios que se han visto obligados a cerrar en medio de la pandemia por el Covid-19, así como para los habitantes de la colonia Cangrejos, que por ser el 4to Domingo de Pascua, celebraron la fiesta del buen pastor.

“Con nuestro trabajo Jesús construye, sigue cultivando la obra de Dios. El trabajo del carpintero que transforma madera en cosas hermosas, en una flor, en un altar, en una silla, en una imagen preciosa de santos, de Cristo, de la virgen María, han sido talladas por un carpintero, ese palo que encontramos tirado y que decíamos que no sirve para nada más que para leña, un carpintero lo puede convertir en algo hermoso gracias al trabajo. El hombre no sólo se gana el pan de cada día, sino gracias al trabajo el hombre facilita el trabajo de los demás, facilita la vida de los demás, el trabajo de uno enriquece a otros, el trabajo mío facilita la vida a otros. El trabajo del camarógrafo permite llevar esta santa misa a muchos hogares, no sólo te estás ganando un salario, muchas familias se están enriqueciendo gracias a tu trabajo”.

El Obispo resaltó la gran importancia de los colaboradores.

“¿Qué sería de nosotros sin esas personas, hombres y mujeres que hacen la limpieza en nuestros hogares, de aquellos que preparan los alimentos para los enfermos en los hospitales o sin las enfermeras o los médicos?…”

Hoy, el Día de la Santa Cruz ha coincidido en domingo y uno muy especial, en que la Iglesia celebra al buen pastor y la señal que Cristo nos da de quién es el buen pastor, nos dice que es aquel que da la vida por sus ovejas y él ha dado su vida por nosotros”.

En el marco de esta misa, asistieron los fieles feligreses quienes con las debidas medidas sanitarias acudieron con una cruz de madera para ser bendecida.

Por último, exhortó a cuidar a los sacerdotes con la debida sana distancia, ya que dijo siguen laborando pese a la contingencia sanitaria que se vive, asimismo los invitó a rezar por los seminaristas, destacando que espera que el próximo 1ro de junio regresen a los seminarios. También pidió a los médicos, enfermeros y doctores a ofrecerse como voluntarios para brindar ayuda a los más necesitados.