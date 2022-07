Leggs anuncia que tema Palmilla será investigado a fondo

Después de que autoridades realizarán un recorrido de supervisión por la playa y arroyo de Palmilla, ubicadas en San José del Cabo, a fin de verificar la legalidad del inmueble el cual se encuentra en construcción a cargo del Club de Playa 96; CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos en exclusiva cuestionó al alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs sobre el estado que guarda la construcción.

En este sentido, declaró que se realizan las investigaciones correspondientes pues no cederá a presiones de grupos u otros que buscan hacer lo que no se debe de hacer, ya que todo debe de ser apegado a las leyes.

“Va a avanzando en medida de lo que nos corresponde hacer como ayuntamiento, revisando los permisos y si no cumplen con las especificaciones de lo que es legal no pasa, pero todo es legal, nada es por presiones de grupos o por andar queriendo hacer lo que no se debe de hacer, esto es en base a las leyes y reglamentos”