López Obrador llama a Calderón y Zedillo “peleles y titeres”

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el papel de “peleles y títeres” de los expresidentes Ernesto Zedillo (PRI) y Felipe Calderón (PAN), quienes este fin de semana, desde España, advirtieron sobre los riesgos para la democracia en México.

Aseguró que es un timbre de orgullo que “esta gente tan corrupta” cuestione el trabajo que lleva a cabo su gobierno.

“Ahora me da risa y les pido que no nos enojemos sobre lo que dicen Zedillo y Calderón en España. Que nos podemos molestar, no, ternuritas, si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproba”, dijo.