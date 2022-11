López Obrador llama a reformar al PJ por jueces corruptos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Poder Judicial requiere de una reforma para ponerle fin a la corrupción,pues hay jueces que sin más liberan a los delincuentes.

Destacó que sin duda hay menos impunidad, pero en el Poder Judicial sigue siendo notoria.

López Obrador manifestó que no busca socavar la credibilidad del Poder Judicial pero sin duda es un problema que sigue presentándose

El presidente señaló que ya no hay contubernio entre la autoridad y el crimen organizado, como ocurrió con el secretario de seguridad Genaro García Luna.

“No hay ningún grupo protegido, el que cometa el delito es castigado, no hay acuerdos y no hay negociación. Eso ayuda a los de la delincuencia para que sepa claramente que no se permite la impunidad, que no les vayan a decir, o te preocupes no va a pasar nada, ya es otra cosa distinta”.