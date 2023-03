López Obrador rechaza que México este dominado por el narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes durante la conferencia matutina, rechazó que en México existan regiones dominadas por el narcotráfico, al hacer referencia a las declaraciones de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.

El funcionario norteamericano la víspera habló sobre los cárteles de las drogas en México y el trato que se le da a las empresas estadounidenses, respecto a lo cual AMLO replicó que en Estados Unidos hay “una campaña anticipada por las elecciones del próximo año, entonces se suscitan estos debates”.

Explicó que las declaraciones de Blinken fueron vertidas cuando un legislador republicano le planteó que en México dominan los narcos.

“A él le consta que estamos trabajando de manera coordinada, pero tuvo que decir que lamentablemente había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto, hace como un año declaró lo mismo un comandante de las fuerzas armadas de Estados Unidos y se le informó de que no era cierto. No hay ningún lugar en el territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad”.