Obras de protección y presas, proyectos alternativos para Los Cabos, plantea CONAGUA

San José del Cabo.- En el marco del foro de infraestructura hidráulica para Los Cabos Consejo de cuenca de Baja California Sur, el director de la Comisión de Estatal del Agua en la entidad Jesús Antonio Solano Leyva, planteó que los proyectos alternativos para este año son una presa, obra de protección para Cabo San Lucas, una planta potabilizadora y obras de protección para San José del Cabo.

El problema más hídrico está en Los Cabos y la planta desalinizadora nueva es urgente ya no debe esperar, hay que impulsar la licitación, no se puede seguir esperando, nosotros como Gobierno estatal estamos trabajando en ello, ante la situación compleja y no se solventará de todo el problema, por ello planteó la construcción de una presa y obra de protección para Cabo San Lucas y una planta potabilizadora y obra de protección para San José del Cabo”.

Dijo que con estos proyectos la idea es regularizar las tierras y proteger a la ciudadanía que viven en zonas de arroyos y con la presa almacenar agua y dar el abastecimiento a toda la población.

Dicho foro presidido por el diputado Federal Isaías Gonzàlez Cuevas y dirigente nacional de la CROC, Esteban Vargas líder estatal de Baja California Sur, Lorenzo Castañeda del Organismo de cuenca en la entidad.