Obras pasadas no contarán con intervención: Leggs

En el aniversario del Mercado Municipal de San José del Cabo locatarios expresaron la mala imagen que ocasiona el cableado de las compañías telefónicas, ya que turistas se asombran al visitar un destino turístico de gran nivel y observar un caos de cables en la imagen de este sitio emblemático ya que compañías telefónicas continúan con exceso de cableado por toda la calle Mauricio Castro dañando la imagen urbana del municipio, al cuestionar al primer edil Oscar Leggs si el tema del cableado subterráneo se atenderá o seguirá como en la calle Manuel Doblado a lo que el profe Leggs contestó lo siguiente:

“A como ellos la entregaron nosotros no intervenimos en eso fue una obra que ellos nos entregaron nosotros vamos a retomar este tema y sobre todo el día de hoy que nos están haciendo la petición para que el de imagen urbana haga lo que tenga que hacer para que en la brevedad se cambie eso”.

Y aunque existe una licitación con presupuesto destinado para continuar con la obra Oscar Leggs refiere que su administración se concentrará en los planes establecidos, así lo mencionó el primer edil:

“Yo no tengo conocimiento quien se comprometió, a nosotros nos entregaron una obra, así como no la entregaron eso es nosotros estamos revisando ahorita si hay algo que no hicieron y que debieron de haber hecho por supuesto que vamos a llamarlos a cuenta de otra manera vamos a trabajar en nuestra propia programación que es esto arreglar y evitar la contaminación visual que se tiene”.