Desarmonizados y obsoletos Reglamentos de Tránsito y Vialidad en BCS

Javier Olivares, presidente de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores del Tiempo Compartido (Asudestico) dio a conocer la imperante necesidad de armonizar los Reglamentos Municipales de Tránsito y Vialidad en los 5 municipios de la entidad, además de actualizarlos ya que hay algunos que tienen más de 15 y 20 años que no se tocan.

Dijo que la propuesta es que autoridades equilibren en lo más que se pueda estos reglamentos y exista un equilibrio, además de considerar el famoso 4 altos o paso de cortesía como una política pública, ya que no está considerada como tal.

“No encontré en el reglamento lo relacionado a los 4 altos, además de que debería haber información precisa, el Reglamento tiene que especificar muy bien esta situación y detallar, no quiere decir que no venga, pero no lo vi y eso que estuve leyendo los diferentes Reglamentos y no lo encontré”.