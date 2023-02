Occidente no conspira contra Rusia, pero EU apoya a Ucrania: Biden

Este martes y durante el discurso con motivo del primer aniversario de la invasión rusa de la exrepública soviética, Joe Biden aseguró que “Occidente no conspira para atacar a Rusia”, no obstante también aseguró que Estados Unidos no dudará en apoyar a Ucrania.

“No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos, (…) Kiev se mantiene fuerte, orgullosa, de pie y, lo que es más importante, libre”.

Biden, afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin se creía “duro” pero topó con la “voluntad de hierro” de Estados Unidos.

Así mismo, reiteró que Occidente no está conspirando para atacar a Rusia tal como lo dijo este mismo partes su homólogo de Rusia.

“Millones de ciudadanos rusos solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo”

Putin desafía a Occidente

Vladimir Putin suspendió este martes la participación de Rusia en el tratado de desarme nuclear Nuevo START, que firmó con Estados Unidos y acusó a Occidente de “atizar” el conflicto en Ucrania.

Pese al anuncio de Putin, la cancillería rusa aseguró que Moscú mantendrá un enfoque responsable y seguirá respetando los límites que impone al tratado en cuanto a las armas estratégicas ofensivas hasta que éste expire en 2026.

El tratado firmado en 2010 entre Rusia y Estados Unidos, tiene como objetivo limitar los arsenales nucleares de estos dos países.